Taekwondo : Sabrina Pütz vom PST Trier landet dreimal auf dem Treppchen

Trier Die Athletin gewinnt bei virtuellen Wettkämpfen zwei Silbermedaillen und eine Bronzeplakette.

Für den Wettkampfsport bringt die Corona-Pandemie in den vergangenen Monaten einige Veränderungen mit sich. Turniere und Wettbewerbe werden ohne Zuschauer ausgetragen oder online organisiert. So läuft es auch im Taekwondo: Statt die festgelegten Bewegungsabläufe vor Publikum, Kampfrichtern und gegen Kontrahenten vor Ort zu präsentieren, müssen die Formenpräsentationen auf Video aufgezeichnet und zur Bewertung eingesendet werden. Später werden sie auf Internet-Plattformen gestreamt.

Sabrina Pütz vom PST Trier nahm kürzlich erstmals an zwei Online-Turnieren teil. In der für sie neuen Altersklasse gelang ihr in beiden Turnieren ein starker Einstieg.