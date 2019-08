Taekwondo : Trierer Studentin Jessica Rau wird Hochschul-Europameisterin

Zagreb/Trier Jessica Rau, Studentin der Erziehungswissenschaften an der Uni Trier, hat bei den Europäischen Hochschulmeisterschaften im Einzelwettbewerb Gold im Taekwondo gewonnen. Hinzu kam eine Bronzemedaille in der Disziplin Freestyle.

Mit einem Sieg hatte sie nicht gerechnet, aber mit großen Erwartungen an sich war Jessica Rau (Foto: privat) schon bei den Titelkämpfen in Zagreb angetreten: „Ich hatte mir vorgenommen, in das Finale zu kommen.“