Tag zwei Trainingslager Eintracht Trier : Wenn’s zugeht wie in einem Taubenschlag (mit Video)

Side Erste Eindrücke: Wie der SVE nach einer tagfüllenden Anreise die Trainingsarbeit in der Türkei aufgenommen hat.

Um 9 Uhr herrschte noch Stille auf dem Gelände des Emirhan Sport-Centers in Side. Doch dann ging es zu wie in einem Taubenschlag. Nahezu im Minutentakt fuhren weiße Busse vor, aus denen eine Mannschaft nach der anderen ausstieg, um auf einem der zehn Rasenplätze loszulegen.

Im Winter ist traditionell Hochkonjunktur für Fußball-Trainingslager in der Türkei. Neben Regionalligist Eintracht Trier nutzten an diesem Morgen unter anderen der österreichische Zweitligist Rapid Wien II, die dänischen Zweitligisten Naestved BK und Hvidovre IF (Meister 1966, 1973 und 1981) sowie der bosnische Erstligist FK Tuzla City die Anlage, deren Plätze teilweise nicht in bestem Zustand sind.

Für die Eintracht war es der erste Arbeitstag nach der zeitraubenden Anreise am Montag, als der SVE-Tross erst spätabends sein Hotel erreicht hatte. In der Morgeneinheit ging’s in Sichtweite der schneebedeckten Gipfel des Taurusgebirges zunächst darum, die Beine nach dem vielen Sitzen am Vortag locker zu machen. Am Nachmittag stieg Trainer Josef Cinar, der mit den ersten Eindrücken zufrieden ist, dann schon mehr ins Inhaltliche ein: Offensivabläufe wurden einstudiert. Zudem ging’s um Torabschlüsse, Aufmerksamkeit und Reaktionsschnelligkeit. Torwart-Trainer Jochen Pfaff brachte parallel seine nun vier Torleute gut ins Schwitzen.

Fast alle Spieler waren auf dem Platz – einzig die (leicht) angeschlagenen Alexander Cvetkovic, Yannick Debrah und Ömer Yavuz absolvieren ein Sonderprogramm im Teamhotel. Das heißt auf der anderen Seite auch: Neben Michael Omosanya sind auch Maurice Wrusch, Jason Thayaparan und Maurice Roth wieder voll im Teamtraining.

Die Sonne schien zwar vom Himmel, doch es ist aktuell – auch aufgrund eines böigen Winds – sehr frisch an der Türkischen Riviera. So trug Coach Cinar in der Nachmittagseinheit eine Mütze, vereinzelte Spieler hatten sich Handschuhe angezogen.

Vom Zeugwartteam des SVE gibt’s derweil einen ,Daumen hoch‘: Auf der Flugreise von Köln/Bonn nach Antalya ist nichts vom reichhaltig mitgenommenen Trainings- und Physio-Equipement verschüttgegangen.

Das Programm im Sport-Center ist indes genau getaktet. Am Vormittag wurde die Eintracht um Punkt 11 Uhr abgeholt – da stand die nächste Mannschaft am Spielfeldrand schon in den Startlöchern.

Am späten Montagabend ist Eintracht Trier an der Türkischen Riviera angekommen. Am gestrigen Dienstag standen die ersten beiden Trainingseinheiten auf den Plätzen des Emirhan Sport-Centers in Side auf dem Programm. Foto: Mirko Blahak