Fußball : Tarforst hat die Tabellenspitze im Visier

Fußball-Rheinlandliga: FSV kann mit Erfolg bei heimschwacher SG Neitersen auf Platz eins vorrücken – Schlusslicht Bitburg unter Druck.

Ausgangslage: Es läuft gut für das von Thorsten Haubst trainierte Hunsrückhöhe-Team, das nach den Erfolgen in Andernach und im Pokal in Cochem (jeweils 1:0) mit Schwung nach Hentern reist. „Wir haben eine schwere Aufgabe vor uns und treffen auf einen hochgehandelten Gegner. Zerf tritt mannschaftlich geschlossen auf und hat dazu noch individuelle Klasse. Unsere Defensive wird sehr gefordert sein“, weiß Haubst.

Ausgangslage: Die Schützlinge von Schneifel-Trainer Johannes Mayer zeigen sich nicht nur im Pokal treffsicher (8:3 gegen Bezirksligist Arzfeld), sondern waren auch in der Liga bereits 14 Mal erfolgreich (drittbeste Ausbeute). Die SG steht im oberen Tabellendrittel und will nun an der Sieg nachlegen. Zuletzt feierte man einen 4:3-Heimerfolg gegen Metternich. Gegen den VfB dürfte es die Gästeoffensive schwer haben, da die von Thomas Kahler trainierte Mannschaft erst sechs Gegentore kassierte und clever verteidigt. Gut aber für die Vereinigten aus Auw, Ormont, Hallschlag und Stadtkyll, dass sie auf einen heimschwachen Gegner treffen: Wissen verlor zu Hause zuletzt gegen Tarforst und Neitersen jeweils 0:1.