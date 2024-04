„Die vielen Fans in der Grünen Hölle – das ist fantastisch“ Mit zwei Rennen und einem Rekordsieg nach 48 Jahren feiert die NLS einen fulminanten Saisonauftakt

Nürburgring · Mit „Pauken und Trompeten“ in die Saison: Tausende von Fans säumten am Samstag und Sonntag Grandprix-Strecke und Nordschleife beim Auftakt der Nürburgring-Langstrecken-Serie. Die Porsche-Fans erlebten mit einem Doppelsieg (Falken mit dem Kelberger Nico Menzel am Samstag und Manthey EMA am Sonntag) einen Hochgenuss, der Vorfreude auf die 24h-Qualifiers am kommenden Wochenende weckt.

10.04.2024 , 11:06 Uhr

Arno Klasen aus Karlshausen durfte sich über zwei zweite Ränge im Audi R8 LMS GT3 in der SP9-AM-Klasse freuen. Foto: Jürgen Braun/Picasa

Von Jürgen Braun