Fußball : Zerf zündet den Turbo und gewinnt

Schon sehr früh konnten die Spieler der SG Hochwald-Zerf jubeln, nachdem Peter Irsch (Zweiter von rechts, verdeckt) per Volley-Abnahme noch in der ersten Minute das 1:0 gegen die SG Andernach erzielt hatte. Foto: HANS-KRAEMER

Tawern Nach dem neuerlichen Wintereinbruch drohte auch die Fußball-Rheinlandligapartie der SG Hochwald-Zerf gegen die SG 99 Andernach auszufallen. Auf dem Ausweichplatz in Tawern konnte aber gespielt werden – und die Zerfer waren beim 2:0 siegreich.

Sehr dankbar waren die Hochwälder dem SV Tawern, dass ihr Heimspiel vom zugeschneiten und gefrorenen Zerfer Kunstrasenplatz auf den gut zu bespielenden Tawerner Kunstrasen verlegt werden konnte. Andernfalls wären die Hochwälder in noch größere Terminnöte geraten. Ohnehin stehen bereits jetzt bis Ende April ausschließlich Englische Wochen an.

Die seit vier Begegnungen sieglosen Gäste aus Andernach konnten sich laut SG-Trainer Kim Kossmann mit den Bedingungen in Tawern nicht anfreunden: „Das Spiel wurde erst 15 Minuten später angepfiffen, da zuvor noch eine andere Partie lief. Wir konnten uns nicht richtig warmmachen, was aber keine Entschuldigung für unsere verschlafene Anfangsphase sein soll.“

In der Tat wurde Andernach mit dem ersten Angriff der SG aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden überrollt und schien mit den Gedanken noch in der Kabine zu sein, als Julian Schneider einen Freistoß auf Peter Irsch servierte, der den Ball per Volleyabnahme zur frühen Führung einschoss (1.). Das Führungstor spielte den Hausherren in die Karten, die nach dem 4:3-Auswärtssieg am Mittwoch gegen Mayen unbedingt den nächsten Dreier einfahren wollten.