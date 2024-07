„Trotzdem tolle Erfahrung“ TC Trier: Tennis-Damenmannschaft steigt aus der Oberliga ab

Trier · Die Damenmannschaft des TC Trier konnte ihren Platz in der Oberliga bei den Medenspielen in dieser Saison nicht behalten. Dennoch hat die Mannschaft einige junge Talente unter ihren Fittichen, darunter die 17-jährige Triererin Allegra Junge. So waren die Spiele und das bewegt das junge Nachwuchstalent am Tennissport.

16.07.2024 , 10:58 Uhr

Die Damenmannschaft des TC Trier (unten v.l.): Polina Herasymenko, Simone Göbel, Mafalda Monteiro, Matilde Do Canto, Trainer Fernando Moreira, Allegra Junge (mitte) und Lilou Souplet (oben). Foto: TC Trier

Von Uli Kaurisch