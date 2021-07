Tennis : 34. Mittelmosel-Cup in Traben-Trarbach startet am 23. Juli

34. Mittelmosel-Cup in Traben-Trarbach startet am 23. Juli

Yannick Floer ist einer der Lokalmatadoren, die beim gut besetzten 34. Mittelmosel-Tennisturnier in Traben-Trarbach am Start sind. Foto: privat

Traben-Trarbach Beim dreitägigen Traditionsturnier sind nationale Topspieler am Start.

Das nach Angaben des Veranstalters höchstdotierte Tennisturnier in diesem Jahr im Tennisverband Rheinland-Pfalz wird ab Freitag dieser Woche in Traben-Trarbach ausgerichtet. Zur 34. Auflage des internationalen Mittelmosel-Tennisturniers für Herren vom 23. bis 25. Juli stehen sich auf der Anlage des TC Traben-Trarbach Spieler der nationalen Spitze gegenüber.

Zehn der besten 200 Tennisspieler aus Deutschland haben sich für das 32er-Feld angemeldet. An Position eins der Setzliste steht Jordi Walder vom TSC Hansa Dortmund (in der Rangliste des Deutschen Tennis-Bunds (DTB) belegt er Rang 50), gefolgt vom Sieger aus dem Jahr 2016, Jannis Kahlke (DTB 74) vom TC Blau-Weiss Lechenich. Mit Sascha Möller vom Kölner THC Stadion Rot-Weiss ist auch der aktuelle Herren-30-Vize-Europameister am Start. Durch diesen Erfolg ist er seit Juni die Nummer eins der Herren 30-Weltrangliste. Er gilt als Geheimfavorit in Traben-Trarbach.