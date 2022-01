Tennis-Hallen-Rheinlandmeisterschaft : Titel für Spieler des TC Trier

Andernach Strahlende Gesichter, packende Spiele bis nach Mitternacht und eine 15-jährige Siegerin in der Damenkonkurrenz: Die Tennis-Rheinlandmeisterschaften in der Halle hatten einiges zu bieten.

Nach einem Jahr Pause kamen trotz der coronabedingten Beschränkungen 115 von ursprünglich 140 gemeldeten Spieler in den Andernacher Tennistreff Mittelrhein, um in verschiedenen Altersklassen die Rheinlandmeister zu ermitteln. Die Konkurrenzen erstreckten sich über drei Tage. Die Sieger standen aufgrund der hohen Teilnehmerzahl zum Teil erst nach Mitternacht fest.

Im mit 26 Teilnehmern stark besetzen Herrenfeld gewann der favorisierte Marian Prajescu (TC Mülheim-Kärlich) dank eines glatten 6:3, 6:0-Finalerfolgs gegen Dennis Gilberg (TC BW Bad Ems) den Titel, nachdem er zuvor im Halbfinale Titelverteidiger Yannic Köhne (TV Ebernhahn) ebenfalls souverän mit 6:2, 6:4 geschlagen hatte. Im zweiten Halbfinale hatte sich der an Nummer zwei gesetzte Yannick Floer vom TC Traben-Trarbach Gilberg in einem engen Match mit 7:6, 3:6, 6:1o geschlagen geben müssen.

Die wohl bemerkenswerte Leistung legte Jil Hassinger (TC Mülheim-Kärlich) in der Damenkonkurrenz hin. Hassinger, die in der Vorwoche erst ihren 15. Geburtstag gefeiert hatte, gab im gesamten Turnierverlauf in drei Partien nur acht Spiele ab und schlug im Finale Lokalmatadorin Annika Berrendorf (Andernacher TC) mit 6:3, 6:2. Nach Titeln bei der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft und der Rheinlandmeisterschaft in der Jugend war es für Hassinger der erste Titel bei den Damen. Mit Blick auf ihre Zukunftswünsche sagte sie: „Ich bin zwar erst 15, möchte aber auf jeden Fall Profi werden. Ich habe große Träume, hoffentlich kann ich diese in Erfüllung bringen.“