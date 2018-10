Tennis in Luxemburg: Vier Deutsche am Start

(cweb) Beim Damentennisturnier im luxemburgischen Kockelscheuer kämpfen vier deutsche Spielerinnen mit um den Titel. Am Samstagabend wurden die Auftakt-Gegnerinnen für Julia Görges, Tatjana Maria, Carina Witthöft und Andrea Petkovic ausgelost.

Die Erstrunden-Partien beginnen heute nach Beendigung der letzten Qualifikationsspiele.

Die 29-jährige Julia Görges, aktuell Neunte der Weltrangliste und im Turnier topgesetzt, trifft in Runde eins auf die Slowakin Viktoria Kuzmova, Nummer 57 der Welt. Die Hamburgerin Carina Witthöft, die im Vorjahr die BGL BNP Paribas Luxembourg Open gewann und sich damit ihren ersten Titel auf der Profitour sicherte, hat es ebenfalls ins 32 Spielerinnen starke Hauptfeld des mit insgesamt 250 000 US-Dollar dotierten Hartplatzturniers geschafft. Die 23-Jährige, zurzeit 95. der Rangliste, tritt gegen Vera Lapko aus Weißrussland an (Rang 62). Die Darmstädterin Andrea Petkovic spielt zum Auftakt gegen Alyson van Uytvanck. Die Belgierin stand 2015 schon einmal in Luxemburg im Halbfinale. Tatjana Maria trifft auf die Russin Anna Blinkova. Zu den Topfavoriten des Turniers zählt die Spanierin Garbine Muguruza, ehemalige Weltranglisten-Erste und zweifache Grand-Slam-Siegerin. Sie bestreitet ihr Auftaktmatch gegen Stefanie Vögele aus der Schweiz.