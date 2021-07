Tennis : Mittelmosel-Cup in Traben-Trarbach: Lebende Ballwand entscheidet Finale für sich

Traben-Trarbach Nikolas Walterscheid-Tukic gewinnt die 34. Auflage des Turniers. Im B-Finale herrscht ein besonderes Flair.

Der 19-jährige Jacob Cadonau vom TC BW Bensheim, mehrfacher deutscher Jugendmeister und in der deutschen Herrenrangliste derzeit an Position 167 geführt, besiegte in einem hochklassigen Halbfinalspiel den an Nummer zwei gesetzten Yannis Kahlke (DTB Nr. 74) in einem harten Dreisatzmatch 3:6, 6:4, 6:3. Sein Kontrahent Nikolas Walterscheid-Tukic (25) vom Marienburger SC aus Köln, an Position 101 der deutschen Herrenrangliste geführt und vor wenigen Jahren noch gemeinsam mit dem deutschen Spitzenspieler Dominik Köpfer an der Tulane University in New Orleans im Einsatz, ließ in seinem Match der Vorschlussrunde dem topgesetzten Jordi Walder (TSC Hans Dortmund) keine Chance und gewann hochverdient in zwei Sätzen mit 6:3, 6:3 .