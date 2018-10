Julia Görges krönt Erfolgsjahr mit Titel in Luxemburg

Selbstvertrauen und Entschlossenheit - beides hat Julia Görges während der gesamten Woche bei den BGL Open in Luxemburg ausgestrahlt. Und in der Tat ist die an Nummer eins gesetzte Deutsche ihrer Favoritenrolle bei dem mit insgesamt 250 000 US-Dollar dotierten Hallenturnier im Sportcenter Kockelscheuer gerecht geworden. Nach knapp anderthalb Stunden verwandelte sie am Samstag im Finale ihren zweiten Matchball und bezwang Qualifikantin Belinda Bencic aus der Schweiz mit 6:4 und 7:5. Es ist der insgesamt sechste WTA-Titel für Görges.

Beide Spielerinnen begannen konzentriert und lieferten sich starke Duelle von der Grundlinie. Beim Stand von 2:2 im ersten Durchgang gelang Görges ein Break, das sie nicht mehr hergab. Die 29-Jährige, die in diesem Jahr erstmals die Top Zehn der Weltrangliste und damit die bislang beste Platzierung ihrer Karriere erreicht hat, trumpfte insbesondere mit ihrem starken Aufschlag auf. Damit setzte sie Bencic, die aktuell Nummer 47 der Weltrangliste ist und sich in Luxemburg erst durch die Qualifikation ins Hauptfeld spielen mussten, ein ums andere Mal unter Druck. Im zweiten Satz hielten beide Spielerinnen ihren Aufschlag bis zum Stand von 5:5. Dann ging es mehrmals über Einstand – mit dem besseren Ende für Görges. Mit einem weiterhin bärenstarken Aufschlag und zwei Assen sicherte sich die Regensburgerin das entscheidende Spiel zum Matchgewinn.

Vor der Siegerehrung stürmte Görges zunächst in die Arme ihres Coachs Michael Geserer und ihres Fitnesstrainers Florian Zitzelsberger. „Die beiden sind der Grund, warum ich dieses Jahr so erfolgreich gespielt habe“, sagte die Deutsche nach der Übergabe der Siegertrophäe im voll besetzten Stadion. „Es war eine grandiose Woche und es ist für mich sehr schön, hier vor dieser tollen Kulisse gewinnen zu dürfen und mit dem Titel nach Hause zu fahren.“ Neben der Trophäe erhält Görges für den Sieg 280 Weltranglistenpunkte und rund 34 000 Euro Preisgeld.

Viel Applaus spendeten die Zuschauer allerdings auch für die Verliererin Bencic. Die 21-jährige Schweizerin hatte sich vor allem durch ihre kämpferische Leistung im Halbfinale gegen die 18-jährige Newcomerin Dayana Yastremska (Ukraine) in die Herzen des Publikums in Kockelscheuer gespielt. „Du wolltest eine Wildcard, aber ich hatte keine mehr. Dann hast du dich durch die Qualifikation gekämpft. Sei bitte nicht traurig, es war eine Super-Woche“, fand Turnierdirektorin Danielle Maas tröstende Worte für Bencic, die mit 14 Jahren ist erstes WTA-Profiturnier in Luxemburg gespielt hatte und mit 16 schon einmal auf Platz sieben der Weltrangliste stand. Nach einigen verletzungsbedingten Rückschlägen ist sie nun offenbar wieder auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Zum Sieg von Görges sagte Bencic: „Es ist keine Überraschung, dass sie in den Top Ten steht. Heute war sie einfach zu stark, hat zu gut serviert.“

Den Aufschlag sah auch die Deutsche als ihren Schlüssel zum Erfolg. „Ich habe meine Aufschlagspiele sehr gut gestaltet, aggressiv, aber auch sehr variabel“, sagte sie nach dem Match in einer Pressekonferenz. Sie habe dadurch viel Druck auf Bencic ausüben können und sich Sicherheit für die Returnspiele verschafft. „Mein Aufschlag war immer meine stärkste Waffe, aber jetzt ist er noch konstanter.“ Auch ihre Fitness habe sie in den vergangenen zwei Jahren enorm verbessern können. „Ich habe hier viel Energie in jedes Match investiert, aber es ist schön zu sehen, dass am Ende der Saison noch so viel Energie in mir steckt.“

In Luxemburg hatte Görges 2010 schon einmal im Finale gestanden, damals aber gegen die Italierin Roberta Vinci keine Chance gehabt. „Ich habe seit dem letzten Jahr so viele Finals gespielt, dass ich jetzt besser weiß, was ich bei den wichtigen Punkten machen muss.“ Die Atmosphäre in Luxemburg lobte die Deutsche, die nicht nur im Endspiel von vielen deutschen Fans angefeuert worden war. Während des Finals hatte ein junger Mann besonders laute Gesänge angestimmt. Darauf angesprochen sagte Görges: „Das war ein bisschen wie beim Fußball, aber irgendwie schon cool.“

Die Saison ist für Görges, die in Bad Oldesloe (Schleswig-Holstein) geboren ist, noch nicht zu Ende. Ab Montag, 29. Oktober, tritt sie bei der WTA Elite Trophy im chinesischen Zhuhai an. Dieses „kleine Saisonfinale“, das die in der aktuellen Saison auf Rang neun bis 16 platzierten Spielerinnen austragen, hatte Görges im Vorjahr gewonnen. In diesem Jahr gewann sie neben dem Titel in Luxemburg auch das Turnier in Auckland (Neuseeland) und stand in Wimbledon im Halbfinale.

Am Samstag wurde auch das Doppelfinale ausgetragen. Dort standen sich die Luxemburgerin Mandy Minella mit Partnerin Vera Lapko aus Weißrussland und die Belgierinnen Alison van Uytvanck und Greet Minnen gegenüber. Letztere verhinderten den vom Publikum erhofften luxemburgisch-weißrussischen Triumph und bezwangen Minella/Lapko mit 7:6 (3) und 6:2.