Fußball : Testspiel-Knaller: Warum Eintracht Trier bei Zweitligist Darmstadt antritt

Trier Überraschend steht für Fußball-Oberligist Eintracht Trier am Sonntag ein Testspiel-Knaller auf dem Programm. Der SVE gastiert um 12 Uhr (!) beim Zweitligisten Darmstadt 98.

Wie kommt’s dazu? Darmstadt ist kurzfristig der geplante Testspielgegner FSV Frankfurt weggebrochen. Deshalb meldete sich der neue Darmstadt-Trainer Markus Anfang bei Eintracht-Coach Josef Cinar – beide spielten einst gemeinsam für Trier und stehen seitdem immer wieder mal in Kontakt. Da auch Triers geplanter Testspielgegner TSG Pfedders­heim laut Cinar um Absage bat, war der Weg frei für die Begegnung zwischen den Südhessen und den Moselanern. „Das wird für meine Jungs eine Super-Erfahrung“, ist sich Cinar sicher. Mit dem Team wird er sich am Sonntag bereits gegen 8 Uhr morgens auf den Weg machen müssen. Tags zuvor spielt die Eintracht um 16 Uhr beim luxemburgischen Erstligisten Progrès Niederkorn. „Wir freuen uns, dass Eintracht Trier sich so kurzfristig bereit erklärt hat einzuspringen und gegen uns anzutreten“, sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann.