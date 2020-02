Rallye : Utzi, der alte Quertreiber vom Hochwald

Thalfang Der 56-jährige Udo Schmidt aus Thalfang wird nach 34 Jahren zum zweiten Male Rallye-Rheinland-Pfalz-Meister. Der großen Profi-Karriere gab er einst einen Korb.

1985, mit 22, holte er sich den Titel zum ersten Mal. Im vergangenen Jahr, fast dreieinhalb Jahrzehnte später, wurde Udo Schmidt aus Thalfang zum Wiederholungstäter. Inzwischen im zarten Alter von 56 Jahren, wurde „Utzi“, wie er seit Jahren und Jahrzehnten in der nationalen Rallyeszene genannt wird, zum zweiten Mal Male Rallye-Rheinland-Pfalz-Meister. In einem ganz besonderen Fahrzeug und gegen starke Konkurrenz vieler junger Wilder.

1987, mit 24, erhielt der junge Mann aus Thalfang ein Angebot von Toyota als Werksfahrer. Verbunden war es gleichzeitig mit einer Tätigkeit in einem großen Autohaus in Koblenz. Er wägte ab – und entschied sich dagegen. Berufliche Neuorientierung und „etwas Festes“ in der Hinterhand waren ihm wichtiger als die ungewisse Zukunft eines Rallyeprofis. Seiner Leidenschaft, dem Tanz auf den Pedalen, blieb der Hochwälder treu. Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Hunsrück-Junior-Rallye-Teams des STH Idar-Oberstein, absolvierte gemeinsamen mit seinem damaligen Co Peter Thul, in den 1980er Jahren Redaktionsmitglied beim Trierischen Volksfreund, in der Toyota Corolla Trophy, die Deutsche Rallyemeisterschaft.