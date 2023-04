Bezirksliga Thomas Berens und der SV Konz gehen ab sofort getrennte Wege

Überraschende Kunde aus Konz: Sechs Spieltage vor Saisonende haben sich der SV Konz und Trainer Thomas Berens getrennt. Die Trennung erfolgt einvernehmlich und hatte sich nach einem gemeinsamen Gespräch des Vorstandes um den Vorsitzenden Oliver Esch und dem 46-jährigen Coach am vergangenen Freitag ergeben. „Mit dieser Entscheidung möchte sich die Vereinsführung bereits auf die kommende Spielzeit vorbereiten“, heißt es in einer vom Verein herausgegebenen Pressemitteilung. Die Betreuung und das Coaching des aktuellen Bezirksliga-Sechsten übernimmt bis Saisonende der bisherige sportliche Koordinator Markus Müller. Wie der SV Konz durchblicken lässt, habe sich die Vereinsführung bereits mit einem neuen Trainer auf ein Engagement für die kommende Saison geeinigt, dessen Vorstellung Anfang Mai erfolgen soll. In der PM heißt es weiter, dass sich „der SV Konz bei Thomas Berens, einem Konzer Urgestein, für seine fünf Jahre Trainertätigkeit beim Konzer Stadtverein bedankt. Thomas hat die Mannschaft in der Saison 2018/19, die zuvor erstmals seit über 20 Jahren in die Kreisliga A abgestiegen war, übernommen und auf Anhieb wieder in die Bezirksliga geführt. In den Folgespielzeiten spielte Thomas Berens mit der Mannschaft immer eine gute Rolle und hat in der Zeit parallel zur sportlichen Entwicklung immer wieder junge Talente in den Kader eingebaut und entwickelt.“ Der 46-jährige Übungsleiter zeigte sich „enttäuscht. Die vorzeitige Trennung kam zum jetzigen Zeitpunkt überraschend für mich. Ich hätte gern den Weg der Mannschaft mit der Zielstellung Platz vier bis zum Saisonende weitergeführt.“ Berens hatte bereits vor Wochen angekündigt, den Verein zum Saisonende in Richtung des Luxemburger Drittligisten Union Mertert-Wasserbillig zu verlassen.