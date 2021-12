Ehrenamt : „Abi“ ist jetzt Ehrenvorsitzender

Thomm Das hat es noch nie zuvor beim 1929 gegründeten SV Thomm gegeben: Ganze 21 Jahre lang führte Albert Koster die Geschicke des Vereins. Nun trat er ab und blickte noch einmal auf eine spannende Zeit zurück.

Unter Kosters Ägide gelangen der ersten Mannschaft in der Spielgemeinschaft mit dem FSV Osburg einst gleich drei Aufstiege: 2002 als C-Liga-Meister in die Kreisliga B, 2004 als Meister der Aufstieg in die A-Klasse und drei Jahre später gar der Sprung in die Bezirksliga West, in der sich das Team bis 2017 hielt, ehe es wieder in die Kreisliga A abstieg. In Kosters Amtszeit fallen auch der Umbau des Vereinsheims (2002) und dessen Erweiterung. Im Jahre 2010 wurde der Hart- in einen Kunstrasenplatz umgewandelt.