Interview Thomas Reis: Tief im Westen soll sein Traum wahr werden

B ereit machen zum Jubeln: Thomas Reis, 2004/05 für Eintracht Trier in der 2. Liga aktiv, will am Sonntag mit dem VfL Bochum die Bundesliga-Rückkeh r feiern. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bochum Der frühere Trierer Zweitligaprofi Thomas Reis steht mit dem VfL Bochum kurz vorm Bundesligaaufstieg. Wie ihn Klaus Toppmöller einst prägte.

Als unabsteigbar galt er einst in der Bundesliga. Seit elf Jahren steckt der VfL Bochum aber in der Zweitklassigkeit fest. Damit könnte jetzt bald Schluss sein: Ein Remis genügt der Mannschaft von Trainer Thomas Reis am Sonntag, ab 15.30 Uhr (live auf Sky), im finalen Punktspiel gegen den SV Sandhausen, um den Aufstieg klarzumachen. Im Gespräch mit dem TV spricht der frühere Zweitligaspieler von Eintracht Trier nicht nur über den aktuellen Aufschwung beim von Herbert Grönemeyer besungenen Ruhrpottclub aus dem tiefen Westen, sondern auch über seine Erfahrungen mit den regionalen Trainergrößen Klaus Toppmöller und Paul Linz sowie seine besonderen Kontakte in den Trierer Stadtteil Irsch.

Vor dem Saisonfinale gegen den SV Sandhausen befinden Sie sich mit Ihrer Mannschaft weiter im von der DFL vorgeschriebenen Trainingslager – eher ein Vor- oder ein Nachteil, über mehrere Tage hinweg zusammengezogen zu sein? Wie verhindert man da Lagerkoller?

Info Beim VfL Bochum zählt Reis zum Inventar Der aus Wertheim am Main stammende frühere Juniorennationalspieler (U15 bis zur U21) sammelte erste Bundesligaerfahrung bei Eintracht Frankfurt. Eine feste Größe war er über viele Jahre hinweg beim VfL Bochum. Insgesamt bringt es Reis auf 128 Erst- und 87-Zweitligaeinsätze. 23 davon bestritt er in der Saison 2004/05 für Eintracht Trier. Nach dem Abstieg in die Regionalliga verließ er den SVE wieder. Vor rund zwölf Jahren kehrte Reis nach Bochum zurück, war Coach der Frauen und (Co-) Trainer verschiedener Juniorenteams und der Profis. Von 2016 an wechselte Reis für drei Jahre zum VfL Wolfsburg und trainierte dort die U19. Am 6. September 2019 übernahm er als Nachfolger von Robin Dutt die Zweitligamannschaft des VfL. Der 47-Jährige verfügt aktuell über einen Vertrag bis Mitte 2023.

REIS Als Nachteil sehe ich das jetzt nicht. Wir konnten uns ja drauf einstellen, und wir sind nicht die einzige Mannschaft, der es so ergeht. Wir sind im Quarantäne-Camp zusammen und können uns – sofern Anzeichen von Nervosität da sind – noch gegenseitig unterstützen. Bis jetzt habe ich aber nur normale Anspannung bei meinen Spielern wahrgenommen. Und das muss auch so sein. Wir haben zwei Tischtennisplatten und eine Dartscheibe hier. Wir wollten aber schon darauf achten, dass das Ganze nicht komplett als Freizeitveranstaltung gesehen wird. Trotzdem musst du Abwechslung schaffen. 24 Stunden ans Spiel denken bringt auch nichts.

Nach dem 1:3 in Darmstadt folgte im nächsten Auswärtsspiel ein 1:1 am Sonntag in Nürnberg. Phasenweise blieb Ihr Team auch hier unter seinen Möglichkeiten. Sind das kurz vor dem möglichen Aufstieg Anzeichen von Torschusspanik?

REIS Bei der Rückbetrachtung kommt mir der Gegner zu kurz: Nürnberg hat es auch sehr gut gemacht. Die haben ja Qualität. Sie waren schwer zu bespielen. Unterm Strich haben wir einen Punkt geholt und unsere Ausgangsposition sogar noch verbessert. Klar wäre es schön gewesen, dort schon das Ziel zu erreichen. Aber nun wollen wir es halt im letzten Spiel klarmachen.

Der finale Gegner SV Sandhausen hat erst drei Auswärtspunkte auf dem Konto…

REIS Für Sandhausen geht es auch noch um viel, sie können noch absteigen. Genauso wie wir haben sie es in der eigenen Hand. Generell ist die 2. Liga sehr ausgeglichen. Wenn du nicht hundertprozentig bei der Sache bist, kannst du gegen jeden Gegner verlieren.

Sie haben mit dem VfL einst sogar international gespielt, fingen nach Ihrer Profilaufbahn dann noch mal ganz von vorne in Bochum an und haben sich nach oben gearbeitet. Was würde ein Aufstieg für Sie persönlich bedeuten?

REIS Ein Traum würde wahr werden. Viele Trainer vor mir haben sich ja an der Rückkehr in die Bundesliga versucht. Und als ich im September 2019 hier Cheftrainer wurde, habe ich durchaus Gegenwind bekommen. Es gab anfangs Bedenken, dass ich nicht genügend Trainer­erfahrung für diese Position mitbringen würde. Aber was ist Erfahrung? Wenn ich schon 15 Jahre im Geschäft bin und schon zehn Vereine hatte, oder wie in meinem Fall: Ich bin seit 13 Jahren Trainer und behaupte, alles genauso geplant zu haben. In Bochum habe ich auch schon auf der Geschäftsstelle gearbeitet und kenne hier jeden Stein. Zwischendurch bin ich aber extra noch mal zu einem anderen Verein gegangen. Beim VfL Wolfsburg musste ich mich noch mal aufs Neue beweisen. Wenn es nun tatsächlich klappt mit dem Aufstieg, wäre das auch eine kleine Genugtuung.

Sie haben beim VfL anfangs die U13 und die Frauen trainiert. Was waren das für Erfahrungen?

REIS Wenn du als Profi gespielt hast, glaubst du, vieles zu können und zu wissen. Als Trainer sind aber noch mal ganz andere Fähigkeiten gefragt. Das ist eine komplett andere Schiene. Da geht es darum, den Fußball zu vermitteln. Als ich meinen D-Junioren gesagt habe, sie sollen mal ruhig am Ball bleiben, haben sie dich erst mal mit großen Augen angeschaut und wussten gar nicht, was gemeint war. Die Frauen habe ich übergangsweise für zehn Wochen übernommen. Auch das waren wertvolle, einzigartige Erfahrungen: Wir haben da abends um acht Uhr trainiert. Da ging es nicht um die große Kohle, trotzdem war auch da der Anspruch, erfolgreich Fußball zu spielen.

Zu Ihrer aktuellen Mannschaft: Simon Zoller wird demnächst 30, Robert Zulj ist 29, Robert Tesche 33, Kapitän Anthony Losilla gar schon 35: Viele Leistungsträger sind im gesetzten Fußballalter – ein Handicap für die Bundesliga?

REIS Mit den Personalplanungen beschäftige ich mich erst, wenn wir am Montag ausgeschlafen und es hoffentlich geschafft haben (lacht). Aber im Ernst: Natürlich wird eine Mannschaft in jedem Jahr etwas verändert. Man muss neue Impulse setzen.

Als Spieler galten Sie durchaus als unbequem, haben keinen Hehl aus Ihrer Meinung gemacht und sind auch mal angeeckt, wenn es sein musste. Wie gerne hätte der Trainer Reis den damaligen Spieler Reis unter sich?

REIS Klar gab es mal den einen oder anderen Kampf. Es gab auch mal Zeiten, da war ich dann nicht mehr im Kader. Aber ich denke, keiner meiner früheren Trainer kann behaupten, dass ich hinterrücks agiert habe. Als Spieler versuche ich die offene und ehrliche Art weiterzuleben. Hier habe ich auch eine Truppe, die nicht nur einfache Charaktere hat, vom Torwart bis zum Linksaußen, von der Nummer 1 bis zur Nummer 37. Ich denke, dass ich auch und gerade mit solchen Spielern sehr, sehr gut umgehen kann.

Zwei Trainer aus der Region Trier haben Sie in Ihrer Profilaufbahn gehabt: Unter Klaus Toppmöller spielten Sie beim VfL sogar international, in der Zweitligasaison 2004/05 war Paul Linz Ihr Coach. Wie haben Sie die beiden erlebt?

REIS Toppi hat damals noch selbst im Training mitgespielt. Ich habe ihn als Fußballverrückten im positiven Sinne kennengelernt, einer, der immer für einen lockeren Spruch zu haben war, aber auch eine klare Idee vom Fußball hatte. Wir hatten viel Spaß. Auf dem Platz verlangte er aber schon Leistung. Er hat hier Mannschaften aus Spielern zusammengestellt, die woanders schon als Gescheiterte galten und hat es dann geschafft, ein Team zu entwickeln. Das habe ich als Trainer mitgenommen: Man kann aus den unterschiedlichsten Charakteren eine Mannschaft mit klarer Struktur formen. Unter Paul war es ja leider nur ein Jahr. Er wurde damals in Trier vergöttert. Im Spiel hat er sich mal schnell umgedreht und den Zuschauern direkt seine Meinung gesagt. Das wäre heute schon etwas schwieriger. Ich habe von ganz vielen Trainern etwas mitgenommen. Bei Eintracht Frankfurt hatte ich Jupp Heynckes als Coach. Ich war verletzt, er kannte mich noch gar nicht richtig. Und trotzdem kam er zu mir ins Krankenhaus und hat mich besucht.

Am Ende Ihrer einen Saison bei Eintracht Trier stand der Abstieg aus der 2. Liga. Wie emotional war es, dass es am Ende an einem Treffer hing und der SVE zurück in die Drittklassigkeit musste?

REIS Das war unwahrscheinlich bitter. Wir gewannen noch am drittletzten Spieltag mit 2:1 beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln und dachten, wir wären durch. Dann folgte das 2:4 gegen Dynamo Dresden, und am Ende reichte das 1:1 in Saarbrücken nicht mehr – eine Partie, die ich wegen einer Gelbsperre leider nur von der Tribüne aus verfolgen konnte. Ich war Anfang 30, und plötzlich wurde mir der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich bekam nach dem Abstieg keinen Vertrag mehr, bin dann nach Mannheim. Verletzungsbedingt musste ich dort aber relativ schnell aufhören und musste die Karriere nach der Karriere vorbereiten. Eines muss ich aber noch zu Trier loswerden …

Ja, gerne!