Eintracht Trier : Tim Garnier: Mehr als ein Lückenfüller

Trier Der 22-Jährige nutzt nach dem Weggang von Milad Salem seine Chance und bietet sich im Mittelfeld an. An diesem Samstag (14 Uhr) trifft der SVE zu Hause auf die U 21 des 1. FC Kaiserslautern.

In der Sommervorbereitung kam Garnier erstmals im Test gegen die SV Elversberg II in zurückgezogener Position zum Einsatz. „Die Trainer haben am Tag vorher mit mir da­rüber gesprochen. Ich war direkt begeistert“, sagt Garnier, dem die neue Rolle nicht komplett fremd ist: „Ich habe in der Jugend hinter Vincent Boesen gespielt.“ Und auch bei den Senioren kam er zuweilen schon im Mittelfeld zum Zug. „Ihm liegt es, aus der Tiefe zu kommen“, sagt Cinar. Auch Garnier sieht für sich Vorteile in einer zurückgezogeneren Position: „Ich kann dort mehr Bälle verteilen und mein gutes Auge für Mitspieler einbringen.“