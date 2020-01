Tischtennis in der Region : Trier/Zewen und Wittlich glückt die Revanche!

Beide Mannschaften machen Hinspielniederlagen wett. Konz und Eifel-SG grüßen weiterhin vom Platz an der Sonne.

Die Damen der TTG GR Trier/Zewen sind mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde gestartet. Gegen die SG Mühlbachtal ist den Moselanerinnen die Revanche für die 6:8-Hinspielniederlage gelungen. In einem spannenden Spiel lagen die Gäste nach den Doppeln mit 2:0 in Führung. Bis zum Stand von 7:2 für Trier schien alles auf ein klares Ergebnis hinauszulaufen, doch Mühlbachtal kam mit vier Siegen in Folge noch einmal auf 6:7 heran. Sandra Heimes machte im letzten Spiel den Auswärtssieg schließlich perfekt.

„Revanche geglückt!“, freute sich Sven Hartmann von der TTSG 76 Wittlich nach dem Erfolg gegen die SG VfL Kreuznach/Rüdesheim. Die Gäste hatten in der Hinrunde der TTSG als einzige Mannschaft eine Niederlage zugefügt. „Daher waren wir natürlich von Beginn an motiviert“, sagte Hartmann.

Anders als in der Hinrunde konnte Wittlich in Bestbesetzung antreten und sich schon früh mit 5:1 absetzen. Hartmann: „Am Ende konnten wir uns nicht nur über einen gelungenen Start in die Rückrunde, sondern auch über den achten Sieg in Folge freuen. Allerdings stehen in den nächsten Wochen drei sehr schwere Auswärtsspiele an.“