Tischtennis : Trierer Herren siegen trotz dreifachem Ersatz

Verbandsoberligist von der Mosel landet wichtigen Erfolg bei einem Mitkonkurrenten.

Mit einer deutlichen Niederlage und einem knappen Sieg haben die Damen der TTG GR Trier/Zewen ihren Doppelspieltag beendet. Beim TSV Flörsheim/Dahlheim mussten sich die Triererinnen mit 1:8 geschlagen geben. Lediglich Sandra Heimes konnte beim Stand von 0:7 den Ehrentreffer für die Moselanerinnen erzielen. Ganz so deutlich wie es das Ergebnis aussagt, war der Spielverlauf jedoch nicht. Fünf Spiele gingen über vier Sätze, drei Spiele über die volle Distanz von fünf Sätzen.

Das Heimspiel gegen die Spvgg. Essenheim einen Tag später begann für die Triererinnen zunächst ähnlich schlecht, nachdem kein Sieg aus den Doppeln gelungen war. Danach drehte die TTG jedoch auf und sicherte sich in einigen spannenden und knappen Spielen am Ende den Sieg. Nach einem 4:5-Rückstand konnten die Gastgeberinnen vier Spiele in Folge gewinnen.