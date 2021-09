Tischtennis : TTG Daun-Gerolstein tastet sich in die Saison hinein

Der TTC Gelb-Rot Trier kann Ausfall nicht kompensieren. Olewig gelingt überzeugender Sieg.

Mit zwei Unentschieden ist die TTG Daun-Gerolstein in die neue Saison gestartet. Während das Doppel Dirk Petzold/John Voßkämper in der Partie beim TTC Grün-Weiss Kirn im fünften Satz des Entscheidungsdoppels den Gesamtsieg verpasst hatte, sicherte das Duo Petzold/Max Klink in Simmern per Dreisatzsieg den Punkt.