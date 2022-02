Tischtennis und Corona : Teams im Zwiespalt: Ungewissheit mindert Freude am Spielbetrieb

Teams im Zwiespalt: Ungewissheit mindert Freude am Spielbetrieb

Region Wie geht es in den regionalen Ligen angesichts der Pandemie weiter? Die Zahl absolvierter Partien variiert derzeit stark.

Termin offen: Diese zwei Wörter liest man bei den Spielansetzungen in den regionalen Tischtennis-Ligen derzeit häufig. Alleine am vergangenen Wochenende wurden vier der sieben angesetzten Partien in der Verbandsliga Rheinland Süd/West auf ein noch unbestimmtes Datum verschoben. Dies ist möglich, weil die Mannschaften aufgrund der Corona-Pandemie auch im Februar Spiele ohne Nennung von Gründen eigenständig verschieben dürfen.