Tischtennis : Verbandsoberliga: Eifel-SG startet famose Aufholjagd

Foto: dpa/Gao Zhiyong

Die Herren der TTG Daun-Gerolstein gewinnen trotz eines 2:6-Rückstands noch einen Punkt. Die Damen des TTC Trier starten mit einem Remis in die neue Saison.

Von Sonja Eich

Oberliga Herren

TTC GW Zewen – TTC Nünschweiler 4:6

Zewen hat auch das vierte Saisonspiel verloren und im Duell der beiden Kellerkinder einen wichtigen Erfolg verpasst. Nach den Doppeln hatte es gegen Nünschweiler durch den Sieg von Maximilian Reinert und Daniel Best noch 1:1 gestanden. Reinert war es auch, der in der Folge sein Einzel gewann. Allerdings gingen die folgenden vier Spiele allesamt an den Tabellenvorletzten, womit eine erste Vorentscheidung beim Stand von 2:5 gefallen war. Daniel Best und Malte Herold brachten die Zewener zwar noch einmal in die Nähe eines Unentschiedens, Timo Meiser musste sich im letzten Spiel dann allerdings in vier Sätzen geschlagen geben.

Zewen: Herold/Meiser, Reinert/Best (1), Reinert (1), Best (1), Herold (1), Meiser

Verbandsoberliga Herren

SF Nistertal 07 – TTG Daun-Gerolstein 8:8

Die TTG Daun-Gerolstein schon kurz vor einer Niederlage. Nach acht Spielen lagen die Gastgeber mit 6:2 in Führung. Doch die Eifeler gaben sich nicht auf. Sie gewannen die folgenden sechs Spiele, davon dreimal knapp in fünf Sätzen. Der TTG fehlte nur noch ein Punkt zum Sieg – der sollte aber nicht mehr gelingen, sodass sich beide Mannschaften die Punkte teilten. „Ohne unsere Nummer eins war das eine gute Leistung für uns. Aktuell verschlafen wir viel zu oft den Anfang. Dennoch haben wir eine tolle Moral gezeigt“, zeigte sich Dirk Petzold von der TTG mit dem Ergebnis zufrieden.

Daun-Gerolstein: Klink/Hermes, Petzold/Aubart (1), Voßkämper/Muchamedin, Klink (1), Petzold (1), Voßkämper (1), Aubart (2), Hermes, Muchamedin (2)

TuS Dichtelbach – TTSG 76 Wittlich 9:3

Fünf Spiele gingen in den entscheidenden fünften Satz – fünfmal gingen die Gastgeber mit einem Erfolg von der Platte. Dies war ein Grund, warum die Wittlicher die Begegnung verloren. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe, aber in den entscheidenden Sätzen waren die Dichtelbacher einfach konsequenter als wir“, resümierte Jannis Wilhelm.

Wittlich: Wilhelm/Hallerbach, Griebler/Kessel (1), Hartmann/Peters, Kessel, Griebler (1), Hartmann, Wilhelm (1), Peters, Hallerbach

Verbandsliga Herren

SV Wolsfeld – SSV Pronsfeld 9:0, SV Wolsfeld – TuS Waldböckelheim 3:9

Gegen den Aufsteiger aus Pronsfeld ließ der SV Wolsfeld keinen Zweifel aufkommen, wer am Ende als Sieger von den Platten gehen würde. Die Gastgeber waren von Beginn an hellwach und brachten bereits die Doppel jeweils glatt in drei Sätzen über die Bühne. Am Ende konnte Pronsfeld nur vier Sätze für sich entscheiden.

Weniger erfolgreich verlief für Wolsfeld die Partie gegen den Tabellenvierten TuS Waldböckelheim, der nach einer 2:1-Führung in den Doppeln schnell auf 5:1 stellte.

SV Wolsfeld (gegen Pronsfeld): Meyer/Kiemen (1), Schmitz/Neumann (1), Bartkowski/Hubert (1), Meyer (1), Schmitz (1), Neumann (1), Kiemen (1), Bartkowski (1), Hubert (1)

SSV Pronsfeld: Hell/Nesges, Pütz/Frank, Della Schiava/Schier, Pütz, Hell, Nesges, Frank, Schier, Della Schiava

SV Wolsfeld (gegen Waldböckelheim): Meyer/Kiemen, Schmitz/Bartkowski, Neumann/Wagner (1), Meyer, Schmitz (1), Neumann, Kiemen (1), Bartkowski, Wagner

TTC GW Zewen II – SG Niederburg/Biebernheim 9:1, SSV Pronsfeld – TTC GW Zewen II 6:9

Gegen das Tabellenschlusslicht Niederburg/Biebernheim hatten die Zewener nur wenig Mühe. Mehr Arbeit wartete da schon im Spiel beim SSV Pronsfeld. Im Duell der beiden Aufsteiger hatten die Gäste in den Doppeln das Glück auf ihrer Seite – sie sicherten sich zweimal die Punkte im entscheidenden Satz. In den Einzelnen sich das zu wandeln: Pronsfeld holte in vier Spielen mit Entscheidungssatz dreimal den Sieg. Am Ende entschied Zewen jedoch die Mehrzahl der Partien für sich und ging als Sieger aus der Halle.

TTC GW Zewen II (gegen Niederburg): Weiten/Meier (1), Erbeldinger/T. Fischer, K. Fischer/Heinz (1), weiten (2), Erbeldinger (1), Meier (1), K. Fischer (1), T. Fischer (1), Heinz (1)

SSV Pronsfeld: Pütz/Frank (1), Hell/Della Schiava, Nesges/Schier, Hell (2), Pütz, Frank (2), Nesges (1), Della Schiava, Schier

TTC GW Zewen II (gegen Pronsfeld): Paulussen/Erbeldinger, Weiten/Meier (1), Wenz/K. Fischer (1), Paulussen (1), Weiten (1), Meier, Erbeldinger (1), K. Fischer (2), Wenz (2)

SV Trier-Olewig – SG Niederburg/Biebernheim 9:1

Trotz des deutlichen Erfolgs hatte Olewigs Dieter Bläsius ein Lob für den Kontrahenten übrig: „Trotz ihres bisherigen schlechten Saisonverlaufs haben sich die Gäste nicht kampflos geschlagen gegeben. Als wir aber in der Mitte beide Spiele im fünften Satz gewinnen konnten, war der Widerstand der Gäste gebrochen, und wir konnten somit einen klaren Sieg feiern.“

Olewig: Mossal/Holzmüller (1), Spoo/Heinemann, Bläsius/Strohmeyer (1), Mossal (2), Holzmüller (1), Spoo (1), Bläsius (1), Heinemann (1), Strohmeyer (1)

Verbandsoberliga Damen

TTC GR Trier – TSV Flörsheim/Dalsheim 5:5

Die Trierer Damen sind mit einer Punkteteilung in die neue Saison gestartet. Am Ende sicherte Evelyn Göbel gegen Gudrun Milch den Punktgewinn. Vor dem Hintergrund eines Satzverhältnisses von 18:19 konnte sich am Ende keine der beiden Mannschaften über das Unentschieden beschweren.