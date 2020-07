Tischtennis : Wolsfeld steht nicht nur fürs Bergrennen

Wolsfeld Der Tischtennissport erlebt in der Südeifel-Gemeinde eine neue Blütezeit. Für den Aufschwung gibt es mehrere Gründe.

In der vergangenen, coronabedingt vorzeitig abgebrochenen Saison schafften gleich vier Mannschaften des SVW die Meisterschaft. Die erste Seniorenmannschaft steigt als Bezirksliga-Erster in die 2. Verbandsliga Rheinland Süd/West auf. Jeweils ungeschlagen machten auch die zweite und fünfte Mannschaft ihr Meisterstück in der 1. Kreisklasse Süd sowie 3. Kreisklasse Süd. Beide Teams spielen in der neuen Saison in der Kreisliga Eifel sowie in der 2. Kreisklasse Süd. In der Jugend belegte die sechste Mannschaft Rang eins in der 2. Kreisklasse Süd.