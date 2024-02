Kampf um den Rheinlandliga-Aufstieg Titelträume und Trainerwechsel beim HSC Igel

Es ist ein Phänomen. In den Jahren vor Ausbruch der Corona-Pandemie war das Männer-Team des HSC Igel in der Handball-Verbandsliga stets ein Kellerkind. Die Zeiten sind (vorerst) vorbei. Nach der Meisterschaft in der vergangenen Saison schickt sich das Team von Trainer Heiner Mainz auch in dieser Spielzeit an, den Titel einzufahren.