Radsport : Titelverteidiger und Lokalmatadore

Das Elite-Amateurrennen wird der Höhepunkt der Straßenradsportveranstaltung des RV Freiweg Serrig am Sonntag (10.7.) auf dem 1,6-Kilometer-Rundkurs am Würzberg. Foto: Holger Teusch

Serrig Mit „Rund um Serrig“ nimmt der RV Freiweg Serrig am Sonntag (10.7.) die Tradition von Radrennen wieder auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

So bergig wie die neunte Etappe der Tour de France ist die Strecke beim Radrennen des RV Freiweg Serrig am Sonntag (10. Juli). Der 1,6 Kilometer lange Rundkurs am Würzberg weisst mit seiner Höhendifferenz von knapp 30 Metern für die Fahrer pro Kilometer durchschnittlich fast so viele Steigungsmeter auf sie die Profis zeitgleich beim berühmtesten Radrennen der Welt auf der Alpenetappe zwischen Aigle in der Schweiz und Châtel les Portes du Soleil im Hochsavoyen absolvieren müssen. Mehr als 1300 summieren sich die Höhenmeter beim abschließenden Rennen der Elite-Amateure über 75 Kilometer (Start: 16.10 Uhr).

Max-Frederick Valtey aus dem benachbarten Saarburg, der 2019 das Amateur-Rennen in Serrig gewinnen konnte, habe gehörigen Respekt vor dem Parcours, meint Herbert Kirf vom Organisationsteam des RV Freiweg Serrig. Andererseits kennt der 27-Jährige vom Team Snooze-VSD die Runde mit der 110-Grad-Kurve am tiefsten Punkt des Parcours aber gut. Dass er gut in Form ist bewies Valtey Ende Juni, als er beim Grand Prix de Fameck in Frankreich den Sprint der Verfolger gewann und hinter dem Polen Szymon Wozniak den zweiten Platz belegte. Der Serriger Lokalmatador Fabian Weidert belegte bei den Rennen den zehnten Platz. Der 18-Jährige vertrat die Region am vergangenen Wochenende als 16. des U-19-Juniorenrennens bei den Deutschen Nachwuchs-Meisterschaften gut und wird den Ausrichterverein zusammen mit Mathias Philippi im Amateurrennen über 60 Kilometer (Start 14.20 Uhr) vertreten. Vom RV Schwalbe Trier haben sich drei Fahrer, unter anderem mit Michael Bittner angesagt.

Bei den Elite-Amateuren ist der rheinland-pfälzischen Cyclo-Cross-Meister Jannik Harig für den RV Freiweg Serrig gemeldet. Stark vertreten sind Teams Ehrmann und Handke Brunnenbau. Deshalb sei es eher unwahrscheinlich, dass sich beispielsweise Andreas Fließgarten (Team Möbel Ehrmann) so durchsetzen können, wie bei seinem Sieg im Elite-Amateur-Rennen 2019, oder dessen Teamkollege Michael Gannopolskij, der zuletzt die Rennen im pfälzischen Queidersbach und hessischen Eschborn für sich entscheiden konnte.

Das Rennprogramm am Serriger Würzberg beginnt bereits um 9 Uhr mit dem Wettbewerb Senioren. Um 10.10 Uhr können sich auch Hobbyfahrer ohne Lizenz auf den Rundkurs gegen (20 Runden, entspricht 32 Kilometer). Außerdem gibt es sogenannte Fette-Reifen-Rennen für den Nachwuchs, der in den Radsport hineinschnuppern will.

Zeitplan:

9 Uhr Senioren ab 40 Jahre (40 km)

9.01 Uhr Frauen (32 km)

10.10 Uhr Junioren U 19 (40 km) und Jedermannrennen (32 km)

11.15 Uhr Jugend U 17 (32 km)

12.30 Uhr Schüler U 15 (25 km)

13.10 Uhr Laufrad (2-5 Jahre)

13.20 Uhr Schüler U 13 (16 km)

13.21 Uhr Schüler U 11 (10 km)

13.50 Uhr Fette-Reifen-Rennen Kinder Jahrgänge 2007-11 (8 km)

13.51 Uhr Fette-Reifen-Rennen Kinder Jahrgänge 2012-15 (5 km)

14.20 Uhr Amateure (60 km)

16.10 Uhr Elite-Amateure (75 km)

Anmeldungen vor Ort bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start.