Nach dem Tod von Bernd Everding (HSG Hunsrück) Große Trauer an einem Tag der Freude

Der Tod von Bernd Everding löst Bestürzung aus. „Tief erschüttert nehmen wir Abschied von Bernd, der sich in seinem Amt und seiner Aufgabe als Geschäftsführer der HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch und in der HSG/JSG Hunsrück mit großem Engagement und persönlichem Einsatz sehr verdient gemacht hat. Er hat sich die Anerkennung und Wertschätzung seiner Vorstandskollegen sowie allen HSG’lern jederzeit erworben. Ausgezeichnet durch breites Wissen, Klarheit in seinen Entscheidungen und seiner gewinnenden Art verlieren wir einen sehr wertvollen Menschen. Wir schulden ihm für seinen wert- und verdienstvollen Einsatz aufrichtigen Dank und werden sein Andenken in Ehren halten. Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Frau Annette und seiner Familie! Im Namen aller Aktiven der HSG Hunsrück, die Verantwortlichen der HSG Hunsrück, HSG Irmenach-Kleinich-Horbruch und SG Gösenroth/Laufersweiler“, heißt es in einer Botschaft der HSG Hunsrück.