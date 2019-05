24-Stunden-Rennen : Der nächste Gipfelsturm

Nürburgring Motorsport: Bei der Sechs-Stunden-Qualifikation für das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ist am Wochenende mit einer Top-Besetzung zu rechnen.

Mehr als 100 Teams haben sich angemeldet, um diese letzte Gelegenheit zu nutzen, die Autos auf den Saison-Höhepunkt abzustimmen. 30 Fahrzeuge in den siegfähigen Klassen und viele Langstreckencracks aus der Region nehmen das sechsstündige Rennspektakel (Start 12 Uhr) auf der Grandprix-Strecke und der Nordschleife in Angriff.

Ab 18.45 Uhr gibt es ein zweieinhalbstündiges Qualifying, das bis in die Dunkelheit geht und damit die gleichen Bedingungen wie beim 24-Stunden-Rennen bietet. Am Sonntag findet ab 8.30 Uhr das zweite Qualifying statt, im Anschluss geht es beim Top-30-Qualifying im Einzelzeitfahren der schnellsten Teams um die Pole Position. Das sechsstündige Rennen beginnt um 12 Uhr.

Im Fokus steht unter anderem der Bitburger Thomas Mutsch in dem spektakulären Boliden der Scuderia Cameron Glickenhaus. Der Wagen lag in den vergangenen Jahren mehrfach mit den Siegkandidaten auf einem Level. Bisher fehlte es trotz Pole-Position aber an der Konstanz im Rennen. „Wir haben im Winter ausgiebig getestet und an der Standfähigkeit des Autos gearbeitet. Das müssen wir jetzt im Rennen umsetzen“, hofft Mutsch dieses Mal auf einen erfolgreichen Gipfelsturm.