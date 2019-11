Fußball : Tor des Monats: Tim Garnier von Eintracht Trier ist nominiert!

Trier Fans können bei der Oktober-Wahl der ARD-Sportschau für den im Spiel gegen Völklingen per Seitfallzieher erzielten Treffer abstimmen. Ein Fauxpas im Video sorgt für Aufsehen.

Vier Jahre, nachdem Christian Telch nominiert worden war, hat es wieder ein Spieler von Eintracht Trier in die Wahl zum Tor des Monats der ARD-Sportschau geschafft. In der Auswahl des Monats Oktober steht der Treffer von Tim Garnier im Spiel gegen Röchling Völklingen zur Abstimmung.

Garnier hatte im Heimspiel am 26. Oktober mit einem Seitfallzieher in den Winkel das zwischenzeitliche 1:0 erzielt. Nach einer Kopfballvorlage von Sanoussy Balde hatte Triers Stürmer den Ball mit der Brust angenommen und sich dann quer in die Luft gelegt.