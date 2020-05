Frauenhandball : Torschützin des Monats Meike Frank wechselt zur HSG Wittlich

Wittlich Die Allrounderin kommt von der HSG Hunsrück und will sich in der 3. Liga weiterentwickeln.

„Wir freuen uns, mit Meike Frank eine talentierte Spielerin der Region in unserem Team begrüßen zu dürfen, die mit uns gemeinsam die Herausforderung 3. Liga angehen möchte. Meike ist eine schnelle und sprungstarke Spielerin, die ihre Stärken sowohl in der Abwehr und im Gegenstoß als auch auf der Linksaußen-Position im Angriff hat. Auch menschlich wird sie in unser bestehendes Team passen“, ist HSG-Trainer Thomas Feilen überzeugt.