Tour de France in den Alpen : Ein Hauch grausamer Schönheit

Direkt hinter St. Michel de Maurienne steigt das Feld in den elf Kilometer langen Anstieg des Col du Telegraphe ein. Foto: Jürgen C. Braun Foto: -/Jürgen C. Braun

Michel de Maurienne Persönliche Eindrücke eines langen Tages während der Mittwochs-Etappe am Einstieg zum Col du Telegraphe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Braun

Die Auswahl an Schrecken einjagenden alpinen Riesen war an diesem Mittwoch, einem Tag vor dem französischen Nationalfeiertag, groß. Von Albertville, wo sich vor 30 Jahren die besten Wintersportler der Welt unter den fünf olympischen Ringen getroffen hatten, ging es rauf ins Hochgebirge. Wohin also, um Atmosphäre zu schnuppern, wenn man erst einen Abend vorher eingetroffen war und in der Nähe von Chambéry noch einen schönen französischen Landgasthof gefunden hatte?

Am Schlussanstieg – zum Col du Granon – findet man keinen Zentimeter Platz mehr, wenn man nicht mindestens zwei Tage vorher angereist ist. Der Galibier, bei allem Respekt vor diesem steinernen Ungetüm, hat seinen Platz im Gedächtnis nach etlichen Jahren Tour de France schon irgendwie gefunden. Auch wenn die Überquerung dieses Monumentes, gleich von welcher Seite aus, immer wieder ein atemberaubendes Panorama bietet, so haben die Regionen Savoie und Hautes-Alpes doch noch andere visuelle Kostbarkeiten zu bieten, die völlig zu Unrecht oft unter den Teppich fallen.

Die Maurienne in den französischen Westalpen mit ihren Seitentälern bietet eine wunderbare Vielfalt unvergesslicher Eindrücke. Auch wenn die Radprofis für diese Schönheiten mit Sicherheit nie einen Blick übrig haben werden. Uns geht es anders. Wir entscheiden uns dafür, dem Grenzbrocken Galibier heute mal den Rücken zu kehren und uns, von St. Michel de Maurienne kommend, irgendwo noch einen Platz am elf Kilometer langen Anstieg zum Col du Telegraphe zu suchen. Der verschwindet fast in der Gunst der Tour-Touristen an einem solchen Tag, wo die Strecke schier erdrückt wird von großen Namen und großen Leiden.

Vom Profil her aber ist er nach dem Lacets de Montvernier, der als ,Zweitligist‘ den Auftakt bildet, ein gemeines fieses Ding. Auf der Route des Grandes Alpes liegend, wird er auch im Hochsommer oft befahren, wenn die Tour ihn mal links liegen oder schon wieder verlassen hat. Das erste Drittel sehr fordernd, bis die weit ausladenden Serpentinen das Ganze etwas erträglicher machen, je höher es geht.

Auf diesen Gedanken, das merken wir bald, sind an diesem heißen Tag, schon andere erfahrene Tour-Besucher gekommen. Weit in den Berg hineinzufahren ist keine gute Idee, auch wenn man Stunden zuvor am frühen Morgen sein Glück schon versucht. Also parken wir unseren Kombi, der uns in diesen drei Wochen Tour begleitet und der schon einiges an Staub und Schmutz abbekommen hat, irgendwo abseits ,in der Prärie‘. Dann machen wir uns mit Klappstuhl, Rucksack samt Wasser und Proviant, Kamera, und was der Mensch im Hochgebirge so an Utensilien für ein paar Stunden braucht, auf den Weg.