Etappensieger Bob Jungels aus Luxemburg : „Ich danke allen, die an mich geglaubt haben“

„Ich danke allen, die an mich geglaubt haben“

Morzine Tour de France: Nach seinem jüngsten Coup will der 29-Jährige seine schweren letzten Jahre endgültig hinter sich lassen.

Dass ein Luxemburger Radprofi eine Etappe der Tour de France gewinnt, kommt nicht so oft vor. Bob Jungels ist es zuletzt mal wieder gelungen – und das trotz widriger Umstände, denen er im Vorfeld zu trotzen hatte. Dabei besteht der Radsport im Großherzogtum aus weit mehr als nur dem „ewigen Charly Gaul“ sowie den Schleck-Brüdern Fränck und Andy. Und auf deren Erfolgen liegt ja mittlerweile auch mehr als nur ein leicht gräulicher Schatten.

Zu Zeiten der Drei-Nationen-Meisterschaft, die immer abwechselnd in Luxemburg, Deutschland und der Schweiz ausgetragen wurde, waren die Profis aus dem Großherzogtum nicht etwa bloßes Anhängsel, weil es in deren Heimat vermeintlich nicht genügend professionelle Pedaleure für ein eigenes Championat gegeben hat. Oft genug standen Profis, meist aus dem südlichen Landesteil bei Esch/Alzette, bei der Siegerehrung auf dem Treppchen ganz oben oder zumindest auf dem Podium. Denn der Radsport hat auf der anderen Seite von Mosel, Sauer und Our seit jeher einen guten Klang und eine hohe Reputation.