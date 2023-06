Traben-Trarbach Auf den Spuren von Robin Hood

Viel mehr Erfahrung als Norbert Prill kann man im Bogenschießen kaum haben: „Ich mache den Sport mittlerweile schon seit über 40 Jahren. Für den Bogensport-Verein aus Traben-Trarbach trainiere ich im Moment vor allem unsere Neuzugänge und nehme damit meinem Sohn Mike einen Teil der Arbeit ab.“ Dieser hat aktuell viel zu tun, wie er durchblicken lässt: „Die Konzeption unseres neuen Parcours hat schon seine Zeit in Anspruch genommen. Daher freuen wir uns sehr, dass er nun endlich am Sonntag ab 11 Uhr eröffnet werden kann.“ Die Eröffnung findet in einem feierlichen Rahmen statt: Es wird gegrillt, und es gibt ein Kinderprogramm, durch das auch die kleinen Gäste an den Sport herangeführt werden sollen.