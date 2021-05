Motorbootrennen : „Kein Stellenwert für Kunst, Kultur und Sport“

TRABEN-TRARBACH Das Traben-Trarbacher Motorbootrennen im Juni fällt aus - Veranstalter üben scharfe Kritik an der Politik und hoffen noch auf den Herbst.

Viele sportliche Veranstaltungen in der Region sind bereits im vergangenen Jahr dem Coronavirus zum Opfer gefallen, und mussten auch in diesem Jahr pandemiebedingt wieder passen. Das Wolsfelder Bergrennen gehört genauso dazu wie beispielsweise der Motocross auf dem Heißen Stein in Reil. Aber was ist eigentlich mit einem weiteren Publikumsmagneten zwischen Eifel, Mosel und Hunsrück, dem internationalen Motorbootrennen in Traben-Trarbach? Vor der Kulisse der Doppelstadt gab sich die Weltelite in den vergangenen Jahren immer ein Stelldichein. Bis zum vergangenen Jahr.