Para-Karate : Nina Fell ist Deutsche Meisterin

Mit diesem Para-Karate-Team trat der VfL Traben-Trarbach in Berlin an (von links): Kata-Landestrainer Marcus Gutzmer, Christian Fechler, Tom Schary, Matthias Bernahrndt, Nina Fell, Melanie Hässler, Jens Nopper, Markus Pieper (Abteilungsleiter und Coach) sowie die weiteren Trainer Isabelle Lauer, Jörg Baumgarten und Carmen Kittelberger. Foto: Team Para Karate Traben Trarbach

Traben-Trarbach/Berlin Die Para-Karatekas des VfL Traben-Trarbach bringen gleich drei Mal Edelmetall aus Berlin mit an die Mosel.

(red) Mit großen Erwartungen traten die Para-Karatekas des VfL 1861 Traben-Trarbach bei den deutschen Karatemeisterschaften in Berlin an. „Wir wissen nicht, wo wir leistungstechnisch derzeit stehen“, sagten die beiden Coaches Markus Pieper und Jörg Baumgarten angesichts der coronabedingten Einschränkungen in Training und Wettkampf.