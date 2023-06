Tischtennis Prominenz hilft beim Ping Pong gegen Parkinson

Ende April erhielt er die niederschmetternde Diagnose: Parkinson! Im Kampf gegen das Zittern und verlangsamte Bewegungen sollen Hubertus Schulze-Neuhoff aus Traben-Trabach aber nicht nur Medikamente helfen. Durch regelmäßiges Tischtennisspielen stemmen sich Betroffene wie er gegen die Erkrankung des zentralen Nervensystems Die fortschreitende Verschlechterung der Symptome wird nachweislich durch diese Sportart verlangsamt. Forscher der japanischen Universität in Fukuoka fanden so heraus, dass bei einer Gruppe von zwölf Personen mit Parkinson, die einmal in der Woche Tischtennis spielten, signifikante Verbesserungen beim Sprechen, Schreiben, Anziehen, Aufstehen und Gehen sowie in Bezug auf den Gesichtsausdruck, die Körperhaltung und das Handzittern etwa festzustellen waren.