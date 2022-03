So machen‘s die Profis : Tipp: Dann trainieren, wenn der Wettkampf ansteht

Trier Es war 21.35 Uhr, als Usain Bolt 2009 bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Berliner Olympiastadion in 9,58 Sekunden Weltrekord über 100 Meter lief. Höchstleistung am Abend! Wie passt das? Beginnt zu dieser Zeit nicht bereits die Melatonin-Produktion und sinkt nicht schon die Leistungsfähigkeit?

Im Spitzenbereich fallen viele Entscheidungen medienwirksam in die Abendstunden. Große Marathonläufe starten bereits morgens oder führen – wie in Luxemburg – in die Nacht hinein, zu Zeiten, an denen die Sportler nach dem Biorhythmus nicht im Tageszenit ihrer Leistungsfähigkeit stehen. „Man kann jeden Rhythmus antrainieren“, sagt Marc Pschebizin. Der Sportwissenschaftler und Trainer empfiehlt, wenn möglich zu den Tageszeiten zu trainieren, an denen der Wettkampf stattfindet.