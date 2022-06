Eintracht Trier : Die „Mentalitätsmonster von der Mosel“ trainieren wieder (mit Video)

Foto: Sebastian Schwarz Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Nach einer extrem kurzen Pause ist der Regionalliga-Aufsteiger in die Sommervorbereitung gestartet - mit einem wortgewaltigen Trainer, zwei Rückkehrern und drei Testspielern.

Außergewöhnliche Ereignisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Trainer Josef Cinar, nicht als Dauerbrenner in den sozialen Medien bekannt, hat mit etwas zeitlichem Abstand in einem emotionalen Facebook-Post den Aufstieg mit Eintracht Trier eingeordnet. Darin widmet er den „treuen, leidenschaftlichen“ Fans den Aufstieg. Bei seiner Mannschaft, die er als „Mentalitätsmonster von der Mosel“ bezeichnet, bedankt er sich für den „Respekt und diese Aufopferungsbereitschaft“. Gleichzeitig schreibt der Coach: „Jetzt nicht ausruhen, sondern weiterhin Vollgas!“

Cinars Worte beschreiben ganz gut den Spagat, den alle Beteiligten – Trainer, Spieler, Funktionäre – jetzt meistern müssen. Die Erinnerungen an den phänomenalen, mit dem Regionalliga-Aufstieg gekrönten Saisonendspurt sollen nicht so schnell verblassen. Gleichzeitig muss der Fokus ohne Umschweife auf die neue Saison gelenkt werden – schon in rund fünf Wochen steht das erste Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf an.

Also war am Donnerstagabend gerade mal 16 Tage nach dem Relegations-Hit gegen die Stuttgarter Kickers Trainingsauftakt auf dem Nebenplatz des Moselstadions – überraschenderweise vor gerade mal einem Dutzend SVE-Fans am Spielfeldrand.

Trainer Cinar versammelte 23 Spieler um sich – darunter waren mit Christopher Spang und Vincent Boesen die beiden Trierer Heimkehrer, die der SVE unter Vertrag genommen hat. „Ich freue mich, wieder da zu sein. Es fühlt sich gut an“, sagte Spang. Boesen meinte: „So viel hat sich nicht verändert. In der Kabine ist es moderner geworden, aber ansonsten ist alles beim Alten.“

Mit Tom Fladung (20, zentrales Mittelfeld, zuletzt KFC Uerdingen), Kristian Luburic (21, Rechtsverteidiger, U 21 Grashoppers Zürich) sowie Nino Lacagnina (29, Rechtsverteidiger, vereinslos, zuletzt Sportfreunde Lotte) wirkten auch drei Probespieler mit – in nächster Zeit sollen sich eine Reihe von Testspielern im Eintracht-Training präsentieren.

Neben dem Platz absolvierten Henk van Schaik und Tim Garnier mit Physiotherapeut Johannes Wey Aufbau-Übungen. Bevor das Team ein klassisches Startprogramm mit Aufwärm-, Athletik-, Sprint- und Ballübungen sowie einem Abschlussspiel absolvierte, richtete Vorstandsmitglied Ingo Berens ein paar Worte an die Spieler. „Jetzt geht die Arbeit wieder los, um die Basis für eine gute Saison zu legen. Ziel ist der Klassenerhalt. Mein persönlicher Wunsch ist, vielleicht sogar einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen.“

Thomas Richter stand Trainer Cinar und Torwart-Coach Jochen Pfaff zur Seite, vor allem für die Athletikteile der Einheit. Der 55-Jährige, zwischen 2007 und 2010 Co-Trainer beim SVE und aktuell in der Jugend engagiert, wird zunächst auch weiterhin aushelfen. Für ein Dauer-Engagement als zusätzlicher Assistent im Trainerteam der Regionalliga-Mannschaft kommt er wegen seiner beruflichen Verpflichtungen als Fitness-Coach und Sportlehrer aber nicht infrage.

Die Suche nach einem Co-Trainer als Nachfolger von Fahrudin Kuduzovic sowie eines weiteren, neuen Assistenten, bleibt eine Herkulesaufgabe.