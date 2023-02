Trainingslager Eintracht Trier : Zwischen antikem Theater und Trainingsplatz

Für einen Besuch der historischen Stätten in Side wird der Eintracht-Tross wahrscheinlich nur wenig Zeit haben. Im Mittelpunkt steht die Trainingsarbeit unweit der Hotelunterkunft. Foto: picture-alliance / dpa/Türkisches_Generalskonsulat_Frt

Trier Fußball: Erstmals seit 2014 bezieht der SVE wieder ein Winter-Camp in südlichen Gefilden. Was für den knapp einwöchigen Aufenthalt im türkischen Side logistisch alles zu meistern ist, wie der SVE-Tross untergebracht ist – und wofür Trainer Josef Cinar die Zeit nutzen will.

Das Betreuerteam von Eintracht Trier kann sich dieser Tage nicht wegen mangelnder Arbeit beschweren. Neben der organisatorischen Abwicklung der beiden Testspiele am Samstag (bei Fola Esch) und Sonntag (bei Progrès Niederkorn, siehe Infobox) steht die Vorbereitung auf das knapp einwöchige Trainingslager in Side an der türkischen Riviera auf dem Programm, zu dem sich der SVE-Tross am frühen Montagnachmittag vom Flughafen Köln/Bonn aus aufmachen wird. „Trainingskleidung, Schuhe, Bälle sowie weiteres Trainings- und Physiomaterial – all das muss in neun bis zehn Kisten verstaut werden. Da kommen insgesamt mehrere hundert Kilo zusammen. Die Kisten mussten wir im Vorfeld als Sperrgepäck anmelden“, berichtet Eintracht-Geschäftsstellenleiter Björn Berens.

Vor Ort in Side wird die Eintracht das Areal des Emirhan Sportkomplexes sieben Fahrminuten von der Hotelunterkunft nutzen. Die weitläufige Anlage umfasst neun Naturrasenplätze. Organisiert wird der Trierer Trip von ,Soccatours‘, einem Reiseveranstalter mit Schwerpunkt Sportreisen und Fußball. Untergebracht ist der SVE im Fünf-Sterne-Haus ,The Sense Deluxe Hotel‘, 200 Meter vom Strand entfernt.

Info Testspiel-Doppelpack am Wochenende Bevor Eintracht Trier am Montag in Richtung Türkei abhebt, bestreitet die Mannschaft an diesem Wochenende noch zwei Testspiele. Am Samstag, 15 Uhr, gastiert der SVE beim CS Fola Esch (laut CS-Homepage im Stade municipal Emile Mayrisch). Fola ist aktuell Schlusslicht in der ersten luxemburgischen Liga (BGL Ligue). Tags darauf, am Sonntag, 15 Uhr, ist Trier beim BGL-Dritten Progrès Niederkorn zu Gast (Stade Jos Haupert). Für Trier sollten es zwei gute Tests werden, da die luxemburgischen Teams bereits eine Woche später wieder in den Ligabetrieb einsteigen. ⇥(bl)

Statt Urlaubsflair wird aber tägliche Trainingsarbeit den Aufenthalt bestimmen. Coach Josef Cinar will die Spieler in der Regel zweimal pro Tag zu Einheiten auf den Platz bitten. Hinzu kommt mindestens ein Testspiel – es soll eine Partie gegen einen rumänischen Zweitligisten ausgetragen werden.

„Nachdem wir bis hierhin in der Vorbereitung an der Fitness sowie an der Defensivorganisation gearbeitet haben, soll in der Türkei der Schwerpunkt auf den Offensivabläufen liegen“, sagt Cinar.

An Bord des Flugzeugs wird eine große Reisegruppe des SVE sein. Neben – Stand Freitag – 29 Spielern (Fränz Sinner muss wegen Klausuren passen, Julian Kalweit eventuell aus beruflichen Gründen – Jason Kaluanga und Benjamin Siga sind aus sportlichen Gründen nicht dabei) steigt das vierköpfige Trainerteam der Eintracht, ein vierköpfiges Betreuerteam sowie Pressesprecher Dominik Klein als Club-Offizieller ein.

In der Türkei werden zeitweise auch gut 20 Eintracht-Fans die Mannschaft begleiten. Am Sonntag, 12. Februar, geht’s für das Team morgens von Antalya wieder zurück nach Deutschland.