Transferoffensive bei Eintracht Trier : Ein neuer Stürmer, ein neuer Torwart, ein neuer Außenverteidiger, ein neuer …

Trier Zum Ende der Winter-Wechselperiode tut sich am heutigen Tag noch einiges beim abstiegsbedrohten Fußball-Regionalligisten. Wir beobachten die Entwicklungen beim SVE aktuell.

Es ist, wie es immer ist. Sobald sich eine Transferperiode im Fußball dem Ende zuneigt, wird es noch mal emsig. So auch aktuell bei Eintracht Trier. Der Club rüstet seinen Kader weiter auf, um für den Abstiegskampf in der Fußball-Regionalliga Südwest besser gewappnet zu sein.

Der TV verfolgt die Aktivitäten in den letzten Stunden, bevor das Transferfenster am heutigen Dienstagabend schließt.

Neuer Außenverteidiger: Wie berichtet, schließt sich Gianluca Lo Scrudato (Foto: FK Pirmasens) der Eintracht an – den Wechsel hat die Eintracht inzwischen offiziell bestätigt. Der 26-jährige Saarländer erhält einen Vertrag bis zum Sommer. Er ist für die vakante Rechtsverteidigerposition vorgesehen, wobei die Plattform transfermarkt.de ihn vornehmlich als Linksverteidiger ausweist. Lo Scrudato durchlief die Jugendabteilung des 1. FC Saarbrücken. Dabei spielte der 1,70 Meter große Deutsch-Italiener 24-mal in der A-Junioren-Bundesliga. Im Herrenbereich lief er unter anderem 75-mal in der Regionalliga Südwest, 33-mal in der Regionalliga Bayern und 34-mal in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auf. Zu seinen Stationen zählten dabei die SV Elversberg II, der SV Röchling Völklingen, der 1. FC Schweinfurt 05, der FK Pirmasens und zuletzt der FC Gießen. Seit einem halben Jahr war Lo Scrudato ohne Verein.