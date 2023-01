Eintracht Trier : Transfers: Hat ein Engländer gute Karten?

Trier Fußball-Regionalligist Eintracht Trier bestreitet an diesem Donnerstagabend (19.30 Uhr, Kunstrasen Moselstadiongelände, Eintritt frei) sein erstes Testspiel der Wintervorbereitung. Zu Gast ist die U 21 der KAS Eupen, die in der belgischen Reserve-Pro-League aktuell Rang drei belegt.

Unterdessen bleibt es spannend, wen die Eintracht bis Schließung des Transfer-Fensters am 31. Januar noch unter Vertrag nimmt. Hat womöglich der englische Mittelfeldspieler Alexander Cvetkovic gute Karten? Er trainiert seit dem Auftakt am 16. Januar beim SVE mit und hinterlässt offenbar einen brauchbaren Eindruck. Der 26-Jährige mit kroatischen Wurzeln ist beidfüßig und im Mittelfeld flexibel einsetzbar. In der Auflistung seiner Jugendvereine tauchen West Ham, Tottenham und Manchester United auf, zwischen 2016 und 2018 war er in Luxemburg für Fola Esch am Ball.