Fußball : Späte Glücksgefühle auf tiefem Geläuf

Trassem Fußball-Bezirksliga: Die SG Saartal schlägt Zeltingen-Rachtig in einer intensiven Partie knapp mit 2:1.

Für die schätzungsweise 300 Zuschauer an den Hängen oberhalb des tief gelegenen Platzes am Waldrand war es jedenfalls ein mehr als spannender und unterhaltsamer früher Abend. „Wir hätten einfach in den ersten 45 Minuten unsere vielen guten Einschussmöglichkeiten besser nutzen müssen. Dann wären wir hier nicht mit leeren Händen nach Hause gefahren. Nach der Pause wollten wir auf Konter spielen, aber der Druck des Gegners war schon sehr hoch.“ Zeltingens Trainer Michael Kappes wollte sich mit dem 1:2 nach Toren von Hendrik Diwo zur Zeltinger Führung (36.), dem Ausgleich von Lukas Kramp nach einem Freistoß aus kürzester Entfernung (49.) und dem Siegtreffer der Einheimischen durch den eingewechselten Dominik Zwick (87.) so gar nicht anfreunden.