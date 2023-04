Neue Sportart in Trier Lieblicher die Ketten nie klingen

In Europa ist Disc Golf in Skandinavien bekannt. In Finnland gibt es mit mehr als 800 mittlerweile gut vier Mal so viele Anlage wie in Deutschland. Die im Deutschen Frisbee-Sportverband organisierte Abteilung Disc Golf gibt eine Zahl von 3000 aktiven Sportlern an. Für den ehemaligen Regierungsbezirk Trier (Stadt Trier sowie Landkreise Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun und Trier-Saarburg) weißt die Internetseite der Disc-Golf-App udisc.com, momentan nur zwei Anlagen an: eine in Stadtkyll (neun Körbe) und eine nicht frei zugängliche auf der US-Airbase Spangdahlem (14 Körbe).