Sport und Infrastruktur : 30 mal 40 Meter Sportler-Glück in Tarforst

30 mal 40 Meter Sportler-Glück in Tarforst

Trier-Tarforst Einspielen konnten sich die jungen Sportler auf dem neuen Kunstrasen-Kleinspielfeld in Trier-Tarforst bereits in den vergangenen Monaten. Nun wurde es auch offiziell eröffnet.Von den Ehrengästen gab es dicke Schecks und einen Gutschein, der den Fußballnachwuchs besonders erfreut.

Fitness, Spaß und Vergnügen: Diesen Dreiklang will der FSV Trier-Tarforst auch auf dem neuen Kleinspielfeld bieten. Werner Gorges, Vorsitzender des Vereins, begrüßte rund 50 geladenen Gäste zur feierlichen Einweihung der neuen Kunstrasen-Kleinspielfeldanlage (30 mal 40 Meter) in Tarforst.

„Die als Vereinsprojekt durchgeführte Baumaßnahme schafft unserem Verein vor allem in den Wintermonaten, die so dringend benötigte Entlastung auf den Sportanlagen für die fast 20 Mannschaften und über 300 Kinder und Jugendlichen“, so Gorges. Durch die Anlage könnten darüberhinaus weitere Synergie-Effekte genutzt werden. Somit wird das Spielfeld auch im Rahmen der Kooperationen mit den benachbarten Grundschulen und Kindertagesstätten, den Vereinskursen sowie dem Projekt „Sport mit Flüchtlingskindern“ genutzt.