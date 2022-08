Ein Trierer Duo in der Bundesliga: Paul Pidancet (links) und Elmar May (rechts daneben) spielten für Borussia Neunkirchen in der Beletage des deutschen Fußballs. Das kleine Bild rechts zeigt Pidancet anlässlich seines 80. Geburtstages im Jahr 2017. Foto: Archiv Borussia Neunkirchen