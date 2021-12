Sportler-des-Jahres-Wahl : Der Kreis schließt sich auf großer Bühne

Der neunte Besuch bei der Sportler-des-Jahres-Gala in Baden-Baden war für Richard Schmidt auch der letzte - zumindest als Ruderer: Nach den Olympischen Spielen von Tokio beendete er seine Laufbahn. Foto: Jürgen C. Braun

BADEN-BADEN/TRIER Der Trierer Weltklasse-Ruderer Richard Schmidt und mit ihm der legendäre Deutschland-Achter verabschieden sich bei der Sportler-des-Jahres-Gala in großem, klassizistischem Stil.

Auf der Bel Etage des glamourösen, im klassizistischen Stil aus dem 19. Jahrhundert gehaltenen Kurhaus der Schwarzwald-Metropole Baden-Baden schloss sich am Sonntagabend der Kreis für den Trierer Weltklasse-Ruderer Richard Schmidt. Dort, wo er neun Jahre zuvor als Olympiasieger von London mit dem Deutschland-Achter als „Mannschaft des Jahres“ gefeiert worden war, durfte der 34-Jährige, der nach dem Tokio-Silber im Sommer dieses Jahres seine einzigartige Karriere beendet hatte, im angemessenen Stil Abschied nehmen von der großen Bühne des Sportgeschehens.

Leichtathletik, Tennis, Radsport: Eine bunte Mischung quer durch das olympische Angebot repräsentierte das gesamte Konglomerat. Auf den Plätzen folgten Schwimmer (Florian Wellbrock) Skispringer (Karl Geiger), Ringerinnen (Aline Rotter-Focken), Kanutinnen (Ricarda Funk), Dressur-Reiterinnen und Tischtennis-Virtuosen (TV berichtete am Montag). Die ganze Vielfalt des olympischen Sports, repräsentiert innerhalb weniger Minuten auf höchstem Niveau und auf einen Schlag: Der „Sportler des Jahres“ hatte seine ganze, einzigartige Faszination an diesem Abend wieder einmal unter Beweis gestellt. Das bewährte ZDF-Duo Katrin Müller-Hohenstein und Rudi Cerne feierte zum 15. Mal ebenfalls ein kleines Jubiläum bei der Gala der internationalen Sportkorrespondenz der Familie Dobbratz und ihres Teams.

Der aus dem RV Treviris Trier hervorgegangene Schmidt war mit der gesamten Bootsbesatzung vor Ort. Als Neunter hatte es der Deutschland-Achter, der in Tokio Silber gewonnen und nicht Gold verloren hatte, zum Abschied noch einmal unter die Top Ten bei den Mannschaften geschafft. Anschließend durften Schmidt und Co. mit einem Ruder-Hometrainer in der Sportiv-Meile noch unter Corona-Bedingungen zur Gaudi der etwas mehr als 200 Gäste beitragen. Um die 750 waren es bis zum Jahr 2019 immer gewesen.