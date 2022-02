Schwimmen : Stephan Fandels starker Einstand

Trier Schwimmen: Bei den Landesliga-Kämpfen der SG Rhein-Mosel erweist sich der Bitburger als hochkarätiger Punktesammler. Herren werden Zweiter, Damen landen auf Rang drei.

Die Schwimmmannschaften in der Landesliga kämpften am Wochenende coronabedingt mit großem räumlichen Abstand zu den anderen Vereinen um die Platzierungen. Auch wenn ein Aufstieg wegen Corona diese Saison nicht möglich ist, weil in der 2. Bundesliga kein Mannschaftswettbewerb absolviert wird, waren die Ambitionen groß. Während die Teams der SG Rhein-Mosel – bestehend aus den Vereinen SSV Trier, Poseidon Koblenz, Koblenzer Schwimmverein und SV Neuwied – bereits am Samstag allein gegen die Uhr im Beatusbad in Koblenz am Start waren, gingen die anderen Vereine am Sonntag in Mainz ins Wasser.