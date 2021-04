Fußball : Das „Athletik-Monster“ ist in Fußballrente

A bgang von der regionalen Fußballbühne: Mit 35 Jahren hat Patrik Kasel seine Laufbahn beendet. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Tarforst In seiner Laufbahn als Fußballer hat Patrik Kasel einiges erlebt. Warum er früher als ursprünglich geplant aufgehört hat und an was er sich besonders gerne zurückerinnert, erzählt er im Gespräch mit dem TV. Auch langjährige Weggefährten kommen zu Wort.

Er war der Torschütze vom Dienst – ob beim FSV Tarforst in der Rheinlandliga oder in der ersten Luxemburger Spielklasse bei Victoria Rosport. Dass der 35-Jährige nun aufgehört hat, schmerzt auch seinen langjährigen Teamkollegen und aktuellen Tarforster Kapitän Bernhard Heitkötter: „Als einer derjenigen, der ihn am längsten als Mitspieler und Freund beim FSV schätzen und genießen durfte, will ich Paddy für all das Danke sagen, was wir zusammen erleben durften – egal ob in Tarforst, auf Malle oder sonst irgendwo.“

Von 2009 bis ’15 spielte Patrik Kasel für Tarforst, avancierte 2012 mit 22 Toren zum erfolgreichsten Torjäger der Rheinlandliga. Drei Jahre später folgte der Wechsel ins Großherzogtum. In Rosport erlebte der Offensivakteur Höhen und Tiefen, wurde von einem Kreuzbandriss ausgebremst und schloss sich Anfang 2020 wieder seinem Heimat-, und Herzensverein an: „In Tarforst habe ich meine schönste Zeit erlebt und bin allen sehr dankbar für das, was wir gemeinsam erreicht haben.“ Als Höhepunkt aus seiner Luxemburger Zeit nehme er mit, dass er im Duell mit dem FC Differdingen 03 Florent Malouda einem früheren französischer Meister, FA-Cup-Sieger und Premier-League-Gewinner als Gegenspieler gegenüberstand.

Die Statistik des E-Commerce-Managers ist beeindruckend: 144 Rheinlandligaspiele, 57 BGL-Ligue-Spiele und insgesamt 95 Tore stehen zu Buche. Dabei erinnert sich der in Trier lebende Fan des FC Bayern München an ein besonderes Torspektakel: „Das war ein verrücktes Derby-Heimspiel gegen Mehring im Mai 2012, das vor vielen Zuschauern 5:5 endete. Schade, dass meine vier Tore nicht zum Sieg reichten.“

Kasel erlebte nun zu seinem Leidwesen mit dem FSV den zweiten pandemiebedingten Saisonabbruch in Folge. Dabei lief es diese Saison für die Trierer Höhenkicker bis Ende Oktober hervorragend – der Mann mit der Trikotnummer elf schoss sich mit sechs Treffern an die Spitze der Rheinlandliga-Torjäger und Tarforst belegte nach neun Spielen einen starken vierten Platz. „Ich hätte gerne gesehen, wo die Reise in einer kompletten Saison hingegangen wäre. Gerade unser 1:0-Sieg am neunten Spieltag gegen das Spitzenteam Zerf zeigt, was möglich gewesen wäre.“

Die Ungewissheit und pandemiebedingte Pause ohne ein Ziel vor Augen habe den Entschluss reifen lassen, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen. Kasel betont, dass er zu der Entscheidung stehe und sie sich nicht leicht gemacht habe. „Eigentlich wollte ich die Saison zu Ende spielen und mich dann Ende Mai verabschieden. Nun habe ich endlich mehr Zeit für meine Freundin Michelle, Freunde oder andere Dinge, die zuvor auf der Strecke blieben.“

Seine Verlobte habe in der Vergangenheit oft auf ihn verzichten müssen. Eigentlich war für diesen Sommer die Hochzeit geplant und wurde nun coronabedingt auf nächstes Jahr verschoben.

Kasel stand außerhalb des Platzes nie gerne im Mittelpunkt, sondern konzentrierte sich aufs Fußballspielen: „Daher habe ich mich aus Rudelbildungen dezent zurückgehalten und bezeichne mich als fairen Mannschaftssportler. Meine einzige rote Karte zeigte mir der Schiedsrichter am Ende der Saison 2014/15 in Malberg: Nach einer gegnerischen Ecke bin ich hoch zum Kopfballduell gegangen, der Malberger ist gefallen, und es gab Elfmeter. Daraufhin bekam ich mich mit dem Schiedsrichter in die Wolle und bin dann wegen Meckerns und anderen, diversen Sachen vom Platz geflogen. Ich konnte es damals nicht fassen, und fand den Platzverweis ungerecht. Dieses einzige Mal regte ich mich zu sehr auf, sodass ich für acht Spiele gesperrt wurde.“

Nun ist nach sieben Tarforster Jahren Schluss beim FSV – und zwar wider Erwarten komplett: „Geplant war eine weitere Zusammenarbeit mit mir als Athletiktrainer. Leider haben die Gespräche zu keiner Einigung geführt, weshalb es offiziell nicht weitergeht. Wenn gewünscht, stehe ich dem FSV immer mit Rat und Tat zur Seite.“

Er möchte sich im Rahmen eines Abschiedsspiels von alten Weggefährten und der aktuellen Mannschaft verabschieden. In Zukunft kann er sich vorstellen, irgendwann als Athletiktrainer zu arbeiten – auf diese Weise hatte er bereits Holger Lemke unter die Arme gegriffen. Der FSV-Trainer sagt anerkennend: „Paddy war ein herausragender Vollblutstürmer mit enormer Qualität, die man in dieser Klasse selten sieht. Er wird uns zudem menschlich fehlen und die jüngeren Spieler verlieren einen Ratgeber, zu dem sie aufschauen konnten“.

Kumpel Heitkötter findet bewegende Worte: „Paddy war ein genialer Spieler, von dem wir uns zu gegebener Zeit gebührend verabschieden werden. Ich erinnere mich an seine Anfänge beim FSV, als er von Stefan Castello mit ins Training gebracht wurde. Paddy war ein athletisches Monster, immer einen Schritt schneller als der Gegner und hat aus jeder Lage getroffen. Wir verehren ihn als Mitspieler und Torgaranten, wobei er als Mensch noch besser war – als Motivator, Spaßvogel und Freund wird er uns erhalten bleiben.“