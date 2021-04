Fußball : Der Abräumer mit Torjägerqualitäten bleibt ein Trierer

Extra

Trotz erst acht absolvierten Spielen soll Eintracht Trier als vom Punktequotienten her bestes Team aus der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar aufsteigen. Das ist zumindest das Ziel des Regionalverbandes Südwest. Regionalliga-Geschäftsführer Sascha Döther sagt gegenüber dem „Kicker-Sportmagazin“: „Wir haben noch keinen Termin für die Gesellschafterversammlung, schauen erst mal auf die 3. Liga, in der es die gleiche Konstellation gibt, und warten ab, was die anderen Oberligen entscheiden.“ Während im Südwesten Klarheit herrscht und neben Trier als Aufsteiger Wormatia Worms als Zweitbester für die Aufstiegsrunde gemeldet werden soll, hat der hessische Fußballverband noch keine finale Entscheidung getroffen. In Baden-Württemberg wird am 9. April über den Abbruch der Oberliga beraten.

Unter den Regionalligisten regt sich indes Widerstand. Vereine wollen nicht hinnehmen, dass sechs Mannschaften aus der aktuellen Liga absteigen und zugleich vier Teams aufsteigen. Liga-Sprecher Rafael Kowollik kündigte gegenüber der „Rheinpfalz“ eine gemeinsame Erklärung an die Gremien der Regionalliga und der Oberligen an: „Wenn ich in der Regionalliga 42 Saisonspiele absolviere und dann Platz machen soll für jemand, der in der Oberliga nur achtmal gespielt hat, sorgt das für Unmut.“