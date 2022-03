Fußball : Assistent vom Dienst

Jonas Streit mag es, seine Mitspieler in Szene zu setzen. Dank seiner Stärken wurde er zum Top-Vorlagengeber bei der FSG Ehrang/Pfalzel. Foto: TV/Hans Krämer

Trier-Ehrang/Pfalzel Fußball-Bezirksliga: Jonas Streit ist der Servierkönig beim Spitzenreiter FSG Ehrang/Pfalzel. Was den 25-Jährigen so gefährlich macht – und wie viele Torvorlagen er in dieser Saison geben will.

Er überlässt gerne anderen das Rampenlicht: Jonas Streit freut sich diebisch, wenn die Mitspieler seine Flanken, Pässe und Standards bestmöglich verwerten. Der 25-Jährige von der FSG Ehrang/Pfalzel fühlt sich als Assistent vom Dienst pudelwohl und avancierte schon zu A-Ligazeiten zum Top-Vorlagengeber. Mit 30 Assists in nur 14 Spielen war der offensive Mittelfeldspieler entscheidend am Aufstieg im Frühjahr 2020 beteiligt. Ganz „nebenbei“ sprangen dann noch ein halbes Dutzend eigene Tore heraus.

Im zweiten Bezirksligajahr ist beim gebürtigen Trierer und im Stadtteil Pfalzel lebenden Hochgeschwindigkeitsspieler so richtig der Knoten geplatzt. Aktuell stehen nach 21 Partien 27 Vorlagen in den Statistiken: Ligabestwert – noch vor Schodens Lukas Kramp (19). „In der Mannschaft wird oft darüber gescherzt, weil ich tatsächlich meinen Kameraden lieber den Ball auflege, als selbst ein Tor zu machen. Ich liebe es, wenn ich Lui oder Michi (Lukas Herkenroth, Michael Hensel, Anm. d.R.) die Bälle auflegen kann. Das ist für mich genauso ein Erfolgserlebnis“, berichtet Streit, der mit sechs Jahren einst beim TSC Pfalzel mit dem Fußballspielen begann und alle Altersstufen bei der JSG Ehrang/Pfalzel durchlief.

Extra Heute Abend sechs Bezirksliga-Partien In der Fußball-Bezirksliga stehen am heutigen Mittwochabend insgesamt sechs Partien auf dem Programm: SG Geisfeld - TuS Mosella Schweich, SG Arzfeld - SG Baustert, SV Speicher - TuS Schillingen, SG Saartal Schoden - SV Konz, SG Ruwertal - SG Badem (alle 19.30 Uhr) sowie SG Ralingen - FSG Ehrang (19.45 Uhr) ⇥(red)

„Obwohl ich tatsächlich erst eine Anfrage bekommen habe, stand ein Wechsel in all den Jahren nie zur Debatte. Seit der frühen Jugend kicke ich mit den Jungs zusammen, der Zusammenhalt hier ist einfach gigantisch. Weil es auch sportlich so gut läuft, gibt es keinen Grund, den Verein irgendwohin zu verlassen“, sagt Streit.

Sollte es in der nächsten Saison eine Etage höher in die Rheinlandliga gehen, möchte der als Maschinenbautechniker bei einer großen Türelemente-Firma in Trierweiler arbeitende Fußballer den Moment nicht nur genießen, sondern aktiv mithelfen, um dort eine gute Rolle zu spielen. Streit: „Wir hoffen, den Sprung in die Rheinlandliga jetzt auch zu schaffen. Auch dort könnten wir ganz gut mithalten. Doch noch ist nichts erreicht. Wir müssen fokussiert und konzentriert bleiben, dürfen uns keinen Ausrutscher leisten.“

Für die Mission Aufstieg wird es auch auf Streits Vorlagen ankommen, aber auch auf dessen durchaus vorhandenen Torriecher. Streit lacht: „Zuletzt habe ich ja auch fünfmal getroffen. Das fühlt sich schon gut an. Meine Mitspieler waren direkt wieder da und scherzten, ob ich nun auf den Geschmack gekommen sei mit dem Knipsen.“

Vorigen Sonntag avancierte der 25-Jährige mit seinem Tor in Speicher zum Matchwinner. Mit seiner Geschwindigkeit, einer guten Physis (Streit schiebt bei Athletiktrainer und Eintracht-Spieler Kevin Heinz schon Mal Extraschichten im Fitnessstudio) und einer robusten Zweikampfführung ist er in der Lage, viele Innen- oder Außenverteidiger der Gegner zu überlaufen. Dabei wird er von den Mitspielern in Position gebracht. Streit: „Ich profitiere von den präzisen Diagonalpässen und tiefen Pässen von Benny Barthel, unserem Kapitän. Offensiv funktioniert es aber bei allen gut.“